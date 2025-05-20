suriye-de-abd-askeri-kalacak

SURİYE’DE HÜKÜMETİN BAŞARISI KRİTİK BİR KONUDUR

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi duruşmasında, Dışişleri Bakanı Rubio, ABD Dışişleri Bakanlığının bütçe talebi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Suriye ile ilgili düşüncelerini paylaşan Rubio, “Bu hükümetin başarılı olmasına yardımcı olmak istiyoruz çünkü alternatif tam ölçekli bir iç savaş ve kaos ve bu da elbette tüm bölgeyi istikrarsızlaştıracak.” dedi. Rubio, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara hükümetinin başarısız olması durumunda tüm bölgenin istikrarsızlık riski taşıdığını vurguladı ve “Aslında, açıkçası, geçiş otoritesinin karşı karşıya olduğu zorluklar göz önüne alındığında, potansiyel bir çöküşe ve feci boyutlarda tam ölçekli bir iç savaşa, temelde ülkenin bölünmesine belki birkaç ay değil, haftalar uzaklıkta olduğunu değerlendiriyoruz.” şeklinde konuştu.

Yaptırımların kaldırılmasının bölge ülkelerinin Suriye hükümetine destek olmalarını kolaylaştıracağını ifade eden Rubio, Türkiye’deki büyükelçilik personelinin de yerel ortaklarla koordinasyon sağlayabileceğini belirtti. DAEŞ ile ilgili endişeleri dile getiren Rubio, bu terör örgütünün mevcut Suriye yönetiminden “nefret ettiğini” vurguladı. Suriye’deki hükümetin görevlerini yerine getiremediği her günün “DAEŞ’in kendini yeniden oluşturma kabiliyetine ulaştığı bir gün” olduğuna dikkat çeken Rubio, bu tehlikeyi önlemek amacıyla ABD’nin Suriye’de asker bulundurmaya devam edeceğini ifade etti.

İsrail’in Suriye Endişeleri

Rubio, Senato Dış İlişkiler Komitesi üyelerinin sorularına yanıt verirken, Suriye’nin mevcut hükümetini bir fırsat olarak gördüklerini belirtti. Suriye yönetiminin “Bir ulus inşa etmeye çalıştığını. Kendilerini devrim için bir fırlatma rampası olarak görmediklerini.” söyleyen Rubio, İsrail başta olmak üzere bölgedeki diğer müttefiklerin kaygılarını gidermeye çalıştığını belirtti. “Aslında, toplumun tüm unsurlarını kapsayan ve İsrail ile sınırlar veya başka bir şey için savaşmaya hiç ilgisi olmayan basit bir hükümetiniz varsa, bunun İsrail’in güvenliği için olağanüstü bir başarı olduğunu düşünüyorum.” ifadesini kullandı. Ayrıca Rubio, ABD’nin “Kürtlerin Suriye hükümetinin ve güvenlik güçlerinin daha geniş bir parçası olması için çalıştıklarını.” kaydetti.