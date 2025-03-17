Suriye’de Askeri Gerilim Tırmanıyor

HİZBULLAH’IN KAÇIRMASI VE İNFAZI

Hizbullah, Humus’un batı kırsalındaki Sed Zita köyünde Suriye ordusuna ait bir askeri noktaya kurduğu pusuda 3 askeri kaçırdıktan sonra onları Lübnan topraklarında infaz etti. Bu olayın ardından Suriye ordusu, Lübnan’ın Hermel bölgesindeki Hizbullah mevzilerine top ve roket atışlarıyla karşılık verdi. Suriye devlet haber ajansının aktardığı üzere, Savunma Bakanlığı, “Hizbullah milislerinden bir grup, Suriye-Lübnan sınırında Suriye ordusunun üç mensubunu kaçırdı. Daha sonra onları Lübnan topraklarına götürerek ortadan kaldırdı” açıklamasını yaptı. Olayın Humus’un batısındaki Zeya Barajı yakınlarında meydana geldiği belirtilerek, “Hizbullah milislerinin bu tehlikeli tırmanışı sonrası Savunma Bakanlığı gerekli tüm önlemleri alacaktır” denildi. Ayrıca bakanlık, sınır hattına takviyeler gönderdiklerini bildirdi.

HİZBULLAH’TAN YALANLAMA

Hizbullah, yaptığı açıklamada Suriye güvenlik güçleriyle ya da Suriye topraklarında herhangi bir çatışmaya karıştığını reddetti. Hizbullah, “Bugün Lübnan-Suriye sınırında meydana gelen olaylarla herhangi bir bağlantısı olduğunu kategorik olarak reddettiklerini” bildirdi. Açıklamada, “Hizbullah’ın Suriye topraklarındaki hiçbir olayla ilişkisi olmadığına dair daha önce yaptığı açıklamaları teyit ediyoruz” ifadeleri yer aldı. Lübnan devlet haber ajansı, Suriye topraklarından ateşlenen roketlerin Lübnan’ın sınıra yakın Kasr köyüne düştüğünü aktardı. Hizbullah da bu duruma ilişkin benzer bir açıklama yaptı ve “Suriye toprakları içindeki Kusayr kırsalından ateşlenen bir dizi roket, sınır kasabası Kasr’a düştü” dedi ancak detay vermedi. Hizbullah, eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın devrilmesinden önceki önemli destekçilerinden biriydi.

SURİYELİ YETKİLİLERDEN SUÇLAMALAR

Suriye’nin yeni yetkilileri, geçtiğimiz ay sınır vilayeti Humus’ta silah ve mal kaçakçılığı için kullanılan yolları kapatmayı amaçlayan bir güvenlik kampanyası başlattıklarını açıkladı. Bu yetkililer, Hizbullah’ı saldırılar düzenlemekle suçlayarak, “Hizbullah sınır ötesi kaçakçılık çetelerine destek veriyor” ifadelerini kullandı.

ÇATIŞMA İDDİALARI

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli El Arabiya televizyonu, Suriye-Lübnan sınırında Suriye güçleri ile Hizbullah grubu arasında çatışmalar yaşandığını duyurdu. Çatışmalarda en az bir Suriye askerinin öldüğü ve birçok askerin yaralandığı belirtildi.

LÜBNAN ORDUSUNDAN CEVAP

El Arabiya ile konuşan ve ismini vermeyi reddeden Lübnan ordusu kaynakları, “Şafaktan itibaren birliklerimiz Suriye’den gelen ateş kaynaklarına karşılık vermeye başladı” dedi. Aynı kaynak, ordunun Suriye’den gelen tüm ateş kaynaklarına karşılık verme emri aldığını söyledi.

Savunma Bakanlığı, Humus’un batı kırsalında Hizbullah ile temas hatlarına zırhlı taşıyıcı araçlar, tanklar ve mühimmat taşıyan onlarca araçtan oluşan takviye konvoyları gönderdi. Bakanlığa ait SİHA’lar, Hizbullah’ın sızdığı noktaları havadan gözlemliyor. Suriye ordusunun Humus ili askeri komutanlarından Mahir Zuvani, Hizbullah’ın sınır hattına yakın bazı köylere havan saldırıları düzenlediğini ve bu saldırılar sonucunda sivil yaralanmaları olduğunu bildirdi. Zuvani, ayrıca Suriye-Lübnan sınır hattının Savunma Bakanlığının kontrolüne alındığını ve yeni düzenlemelerin yapılacağını açıkladı.