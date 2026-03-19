Suriye’de Kimyasal Silah Kalıntıları İçin Görev Gücü Kuruldu

Suriye’de devrilen Esed rejiminden geriye kalan kimyasal silah kalıntılarının imhası amacıyla uluslararası bir görev gücü oluşturuldu. Türkiye’nin de dahil olduğu bu mekanizmanın çalışmaları, New York’ta yapılan bir törenle resmi olarak başlatıldı.

ULUSLARARASI DESTEK SÜRECİ BAŞLATILDI

Edinilen bilgilere göre, 10 Ekim 2025 tarihinde Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı’nın (KSYT) İcra Konseyi’nde, Suriye’deki kimyasal silah kalıntılarının hızlı bir şekilde yerinde imhasına yönelik bir destek kararı alındı. Esed rejiminin kimyasal silah programını gizli sürdürmesi, kayıtların belirsizliği ve kapasite eksiklikleri, uluslararası toplum tarafından desteklenen bir sürecin başlatılmasına yol açtı.

ÖZGÜRLÜĞÜN NEFESİ GÖREV GÜCÜ OLUŞTURULDU

Suriye yönetimi, kimyasal silah kalıntılarının tespit edilmesi, kontrol edilmesi ve imha edilmesi amacıyla KSYT ile işbirliği içerisinde “Özgürlüğün Nefesi Görev Gücü” adını verdiği uluslararası bir mekanizma oluşturdu. Türkiye, Suriye’nin daveti üzerine bu görev gücüne katılım sağladı. Görev gücünde ayrıca Katar, ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve KSYT Teknik Sekretaryası da yer alıyor.

SAHADA TEKNİK VE LOJİSTİK DESTEK SAĞLANACAK

Bu görev gücü aracılığıyla, Suriyeli ekiplerin sahadaki faaliyetlerini güvenli bir şekilde yürütmeleri için eğitim ve ekipman desteği sunulacak. Ayrıca, kimyasal silah kalıntılarının tespiti, güvenli depolanması ve imhası gibi konularla birlikte, sağlık altyapısının kimyasal risklere karşı güçlendirilmesi de hedefleniyor.

TÜRKİYE’DEN SOMUT KATKI

Türkiye, Suriye’de daha önce insani gerekçelerle mayın temizleme faaliyetleri gerçekleştirmişti ve patlamamış savaş kalıntılarının imhası konusunda da destek sağlamıştı. Bu bağlamda, Türkiye, görev gücü üyeleri ve KSYT uzmanlarının katılımıyla 16-17 Şubat tarihlerinde Ankara’da bir çalıştaya ev sahipliği yaptı. Çalıştayda, Suriye’nin kimyasal silah kalıntılarından temizlenmesi için gerekli teknik ve kurumsal ihtiyaçlar üzerinde duruldu ve destek planları oluşturuldu.

NEW YORK’TA RESMİ BAŞLANGIÇ

Görev gücünün aktif çalışmalarına resmen başladığını simgeleyen tören New York’ta gerçekleştirildi. Türkiye’yi bu törende, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız temsil etti.