Suriye’de Sivillerin Bombalanmasına Karışan Tümgeneral Yakalandı

SURİYE’DE OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Suriye’de Esad rejiminin düşüşünün ardından, savaş suçlarıyla bağlantılı eski askeri ve güvenlik personeline yönelik operasyonlar devam ediyor. Lazikiye İl İç Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyon kapsamında, Tümgeneral Pilot Riyad Abdullah Yusuf’un yakalandığı bildirildi.

SALDIRILARI YÖNETEN İSİM

Lazikiye İç Güvenlik Şubesi Komutanı Tümgeneral Abdülaziz Hilal el-Ahmed, Riyad Abdullah Yusuf’un sivillere yönelik hava saldırılarını doğrudan denetlediğini, bu saldırıların savaş dönemi boyunca birçok katliama sebep olduğunu aktardı. Riyad Abdullah Yusuf, en son Şam kırsalındaki Al-Dumayr Hava Üssü’nün komutanlık görevini sahiplendiği biliniyor. Al-Dumayr Hava Üssü, Esad rejimi döneminde hava operasyonlarında önemli bir rol oynamıştı.

ADALET MESAJI VERİLİYOR

El-Ahmed, savaş suçları işleyen herkesin adalet önüne çıkarılacağını vurgulayarak, “Adaletin eli masumların kanına bulaşan herkese ulaşmaya devam edecektir. Savaş suçları işleyen herkesin yakalanıp hakim karşısına çıkarılması hem mağdurların aileleri hem de devletin halkına karşı görevidir” dedi.