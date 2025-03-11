Suriye, Dürzilerle Anlaşma Sağladı

SURİYE’DE YENİ DÖNEM BAŞLADI

Suriye’de Esad sonrası bir dönemin başlamasıyla birlikte, ülkedeki birliği sağlamak için yeni adımlar atılıyor. Geçtiğimiz gün, Suriye hükümeti terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı olan YPG ile bir anlaşma yaparak, Suriye topraklarında bütünlüğü sağladı. Anlaşmanın hemen ardından, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dürzi liderlerle bir araya geldi. Şara, Süveyda Bölge Valisi Mustafa El Bakur ve önde gelen Dürzi liderlerle yaptığı görüşmede, tüm Dürzi kurumlarını Şam hükümetine entegre edecek bir anlaşma imzaladı.

TAM ENTEGRASYON UNUTULMADI

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, görüşmelerle ilgili önemli detaylara yer verdi. Suveyda Valiliği’nin Telegram kanalında yapılan açıklamada, katılımcıların çeşitli ulusal ve yerel konular üzerindeki görüş alışverişinde bulundukları ifade edildi. Görüşmede, Suriye tarihinin bu oldukça önemli aşamasının, özgür Suriyelilerin zorlu bölgesel ve uluslararası koşullara ve toprakların birliğine karşı oynanan oyunlara rağmen, adaletin ve Suriye halkının tüm kesimlerinin adil temsili için bir vatan özlemi içerisinde oldukları vurgulandı.

ANLAŞMANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Suveyda Valiliği, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Suriye Cumhurbaşkanı Şara’yla yapılan görüşmeyi duyurdu. Bu görüşmelerde, tüm kurumların Şam hükümetine entegre edilmesine yönelik bir anlaşma imzalandığı açıklandı. Anlaşma, Süveyda’daki güvenlik birimlerinin Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlanmasını öngörüyor. Bunun yanı sıra, yerel polis memurlarının Süveyda halkından olacağı ve Suriye hükümetinin bölgeden vali ve polis şefi ataması yapabileceği belirtildi.

Suveyda kentinde Dürzi toplumu, Şara’nın Dürzi liderlerle yaptığı görüşmenin ardından, göndere Suriye’nin yeni bayrağını çekti. Bu hamle, Suriye’nin güneyinde atılan önemli adımlardan biri olarak dikkat çekiyor.