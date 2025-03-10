Suriye Hükümeti ile SDG Anlaştı

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE ETKİLERİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye süreci, uluslararası alanda yankı buluyor. PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın örgüte yönelik “silah bırakma” çağrısı, Suriye’de de büyük değişimlere neden oldu. Özellikle ABD ve bazı Batılı ülkelerden destek alan YPG, bu çağrının ardından önemli bir zemin kaybı yaşıyor. Sürecin getirdiği etkiler, Suriye yönetimi ve PKK’nın Suriye uzantısı olan SDG/YPG arasında kritik bir görüşme gerçekleştirilmesine yol açtı.

YPG VE ŞAM ARASINDA GÖRÜŞMELER

Suriye hükümetini temsil eden Başkan Ahmed Şara ile YPG adına Mullahem Abdi’nin katıldığı görüşmeler sonucunda taraflar, geniş kapsamlı bir mutabakata imza attı. Bu anlaşma, siyasi temsil, Kürt toplumunun statüsü, ateşkes süreci ve askeri entegrasyon gibi önemli düzenlemeleri içeriyor. Anlaşma ile birlikte YPG, resmi olarak Suriye devlet kurumlarına entegre olmaya başlayacak. Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından duyurulan bu gelişme, ülkede yeni bir dönem açılacağına işaret ediyor.

MÜLTECİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ İMKÂN DAHİLİNDE

Anlaşma metninde yer alan dikkat çekici bir diğer madde ise 5. madde olarak biliniyor: Tüm yerinden edilmiş Suriyelilerin, devlet koruması altında kendi memleketlerine geri dönmelerinin sağlanması hedefleniyor. Bu durum, Türkiye başta olmak üzere bölge ülkelerinde bulunan mülteci durumundaki milyonlarca Suriyeli için yurtlarına geri dönüş imkânını artırıyor.