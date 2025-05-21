Suriye İç Savaşı Eşiğinde, Bölünebilir

SURİYE’DEKİ GEÇİŞ HÜKÜMETİ ZORDA

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Senato Dış İlişkiler Komitesi’nde yaptığı konuşmada, Suriye’nin geçiş hükümetinin büyük zorluklar yaşadığını ve ülkenin haftalar içinde bölünebileceğini açıkladı. Rubio, ABD’nin dış yardım ve diplomatik bütçelerindeki kesintileri savunarak, Trump yönetiminin dış politikada yeni bir yön belirlediğini ifade etti.

TRUMP YÖNETİMİNİN YENİ PROJESİ

Rubio, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) yerine geçecek 2,9 milyar dolarlık “Önce Amerika Fırsat Fonu”nun oluşturulacağını duyurdu. Bu fon, Hindistan ve Ürdün gibi kritik ortaklarla ilişkileri güçlendirirken, Çin’den gelen stratejik tehditlerle yüzleşmeyi hedefliyor.

ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırması hakkında gelen sorulara yanıt veren Rubio, ülkenin istikrarsız olduğunu belirtti. Suriye’deki geçiş hükümetinin çöküş aşamasında olduğunu vurgulayan Rubio, ülkenin birkaç hafta içinde bölünebileceğini tekrarladı.

PROTESTOLARLA KARŞILAŞTI

Rubio’nun açıklamaları sırasında, İsrail’e yapılan silah yardımları nedeniyle protestocular Rubio’ya karşı tepki gösterdi. Protestocular, “Soykırımı durdurun” sloganları atarak konuşmayı kesmeye çalıştı. Güvenlik görevlilerinin protestocuları salondan çıkardığı bildirildi.