Suriye İle Ticarette Yeni Düzenlemeler

SURİYE İLE TİCARETTE YENİ DÜZENLEMELER

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Suriye ile karşılıklı ticarette Beşar Esad döneminde sınırlı kalan ihracat, transit ve ithalata dair yeni kararların alındığı belirtildi. Açıklamada, Bakanlığın bu konudaki adımlarının 8 Aralık 2024 tarihinden beri devam ettiğine dikkat çekilirken, Suriye ile Türkiye arasında ticaretin düzenlenmesine yönelik olarak 2021/12 numaralı genelgenin yürürlükten kaldırıldığı ve 8 Şubat’da 2025/4 numaralı yeni bir genelgenin düzenlendiği ifade edildi.

YENİ GENELGENİN HİBE FAYDALARI

Yeni genelge ile birlikte, ilk olarak, Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye’ye ihracat ve transit işlemlerine yönelik mevcut kısıtlama listelerinin kaldırıldığı belirtildi. Suriye’ye açılan kara sınır kapıları kullanılarak, Türkiye’den Suriye’ye yapılacak ihraç veya transit işlemlerinin diğer ülkelerle benzer şartlara tabi olacağı vurgulandı.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE TRANSİT VE İTHALAT İŞLEMLERİ

İkinci olarak, yeni genelgede yer alan eşya listesinde ‘metal hurda’ dışındaki diğer eşyanın Suriye’den Türkiye üzerinden üçüncü ülkelere transitinin serbest hale getirildiği kaydedildi. Üçüncü olarak ise, Suriye’den ithalat işlemlerinin normalleştirildiği bildirildi. Böylelikle, yürürlükten kaldırılan genelge kapsamındaki 1 numaralı ithalatı izne tabi eşya listesi iptal edilmiş ve mevcut dış ticaret rejimi çerçevesinde Suriye ile ithalat gelişmesi sağlandı. Sonuç olarak, Suriye’den ithal edilen eşyaların, ithalat düzenlemeleri, ürün güvenliği kontrolleri ve gümrük vergileri açısından üçüncü ülkelerle aynı şartlara tabi olacağı ifade edildi.