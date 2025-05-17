Suriye’nin Borçları Ödendi

SURİYE BORÇLARI KAPANDI

Dünya Bankası tarafından yapılan bir açıklama ile Suriye’nin Dünya Bankası Grubu’na olan borçlarının kapatıldığı duyuruldu. Açıklamada, 12 Mayıs itibarıyla Suriye’nin Uluslararası Kalkınma Birliği’ne (IDA) yaklaşık 15,5 milyon dolarlık borcunun ödendiği bilgisi verildi.

Ödeme işleminin Suudi Arabistan ve Katar tarafından yapıldığı ifade edilen açıklamada, bu durumun Suriye’nin yeni operasyonlar için uygunluğunu yeniden sağladığı, ancak bunun sadece Dünya Bankası’nın operasyonel politikalarına uyulması şartıyla mümkün olduğu kaydedildi. Suriye’nin IDA kredilerine dair artık herhangi bir borcunun bulunmadığı da vurgulandı.

IDA FONU NEDİR?

Dünya Bankası Grubu’nun en yoksul ülkeler için oluşturduğu bir fon olan IDA, ekonomik büyümeyi artırmaya, dayanıklılık oluşturmaya ve yoksul insanların yaşamlarını iyileştirmeye yönelik projeler ve programlar için ülkelere sıfır veya düşük faizli kredi ve hibe sağlıyor.