Suriye Uyruklu Ali M., Annesini Boğdu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ADRES

Olay, sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Şehit Ali Üzüm Sokak’ta yaşandı. Suriye uyruklu Ali M. ile annesi Nura Zemzem arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı bir tartışma çıktı.

TARTIŞMA BÜYÜYOR

Tartışmanın daha da büyümesiyle birlikte Ali M., annesini dövdü ve ardından boğdu. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Şüpheli Ali M., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nura Zemzem’in cansız bedeni ise Cumhuriyet savcısının incelemesinin akabinde otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.