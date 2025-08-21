Suriye’ye Askeri Eğitim Başladı

ASKERİ EĞİTİM BAŞLADI

Türkiye, Suriye’ye askeri eğitim verme faaliyetlerine start verdi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Şam yönetiminden gelen talepler doğrultusunda komşu ülke ordusuna eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlandığını aktardı. 13 Ağustos tarihinde imzalanan Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası’nın ardından, bu anlaşmanın Suriye’nin savunma kapasitesini artırmayı ve askeri alanda somut bir iş birliğini hedeflediği kaydedildi.

EĞİTİM FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Suriye Savunma Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı ve beraberindeki heyetin Milli Savunma Üniversitesi’ni ziyaret ettiği ve Suriye Savunma Bakanlığı’nın talebiyle başlatılan eğitim faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

TEKNİK ZİYARETLER GERÇEKLEŞECEK

Suriye’nin savunma kapasitesinin artırılması adına ihtiyaçların yerinde gözlemlenmesi ve ortak bir yol haritasının belirlenmesi için Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir heyetin teknik ziyaretler yapacağı ifade edildi.

Bakanlık kaynakları, Türkiye’nin Suriye’nin istikrarının bölge barışı açısından kritik öneme sahip olduğunu belirterek, “Tek devlet, tek ordu” ilkesinin desteklendiğini vurguladı.

UKRAYNA’YA BARIŞ GÜCÜ HAKKINDA

Bakanlık kaynakları, Ukrayna’ya barış gücü gönderileceği iddialarına da açıklık getirdi. Türkiye’nin bölgede barış ve istikrar sağlama çabalarına katkıda bulunan bir ülke olduğunu ifade eden kaynaklar, öncelikle Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkes sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Kaynaklar, ateşkesin sağlanmasının ardından görev tanımı netleştirilmiş bir misyon çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı vereceğinin ortaya konulması gerektiğini ifade etti. Henüz somut bir zemine oturmamış öngörüler üzerinden değerlendirme yapmanın sağlıklı olmadığını kaydetti.