Suriye’ye Askeri Eğitim Başladı

ASKERİ EĞİTİM FAALİYETLERİ BAŞLADI

Türkiye, Suriye’ye askeri eğitim vermek amacıyla faaliyetlerine başladı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Şam yönetiminden gelen talep doğrultusunda komşu ülke ordusuna eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlandığını belirtiyor. Kaynaklar, iki ülke arasında 13 Ağustos tarihinde imzalanan Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası ile birlikte Suriye’nin savunma kapasitesinin artırılmasının ve askeri alanda iş birliğinin sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

EĞİTİM FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Bu kapsamda, Suriye Savunma Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı ve beraberindeki heyetin Milli Savunma Üniversitesi’ni ziyaret ettiği ve Suriye Savunma Bakanlığı’nın talebiyle başlatılan eğitim faaliyetlerinin sürdüğü kaydedildi.

TEKNİK ZİYARETLER GERÇEKLEŞECEK

Suriye’nin savunma kapasitesini artırmaya yönelik ihtiyaçların yerinde görülmesi ve ortak bir yol haritasının belirlenmesi için Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir heyetin teknik ziyaretler gerçekleştireceği ifade edildi.

BİRLEŞİK ORDU İLKESİ VURGULANDI

Bakanlık kaynakları, Türkiye’nin Suriye’nin istikrarının bölge barışı açısından kritik olduğu vurgusunu yaparak, “Tek devlet, tek ordu” ilkesinin desteklendiğini söyledi.

UKRAYNA’YA BARİŞ GÜCÜ KONUSU

Bakanlık kaynakları ayrıca Ukrayna’ya barış gücü gönderileceği iddialarına yanıt vererek, Türkiye’nin bölgesinde barış ve istikrar sağlamak için tüm inisiyatiflere destek veren bir ülke olduğunu belirtti. Önce Rusya ile Ukrayna arasında bir ateşkes sağlanması gerektiğini ifade eden kaynaklar, bu ateşkesten sonra görev tanımının netleştirilmesi ve hangi ülkenin ne kadar katkı sağlayacağının belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Henüz somut bir zemin üzerine oturtulmamış öngörüler üzerinden değerlendirme yapmanın ise sağlıklı ve doğruluk payı taşımayacağını kaydetti.