Suriye’ye Gaz İhracatı Başlıyor

GÖRÜŞME VE ANLAŞMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şam’da Suriyeli mevkidaşı Muhammed Beşir ile bir araya geldi. Bu görüşme sonrasında, iki ülke arasında enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında iş birliği anlaşması imzalandı.

ELEKTRİK VE GAZ İHRACAT HEDEFLERİ

Bakan Bayraktar, “Suriye’ye elektrik ihracatını 3 katına çıkararak gelecek aylarda 1000 megavatlık ihracat gerçekleştirmek istiyoruz” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Suriye’ye 2 milyar metreküp gaz ihracatının kısa sürede başlayacağını duyurdu.

DOĞALGAZ BORU HATTININ TAMAMLANMASI

Suriye Enerji Bakanı Muhammed Beşir, Türkiye ile doğalgaz boru hattının tamamlanması için çalışmalara devam edeceklerini, gaz akışının ise haziran ayında başlayacağını aktardı. Ayrıca, elektrik bağlantısının yıl sonuna kadar işlevsel hale gelmesini beklediklerini ifade etti.