Gündem

Suriye’ye Gaz İhracatı Başlıyor

suriye-ye-gaz-ihracati-basliyor

GÖRÜŞME VE ANLAŞMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şam’da Suriyeli mevkidaşı Muhammed Beşir ile bir araya geldi. Bu görüşme sonrasında, iki ülke arasında enerji, madencilik ve hidrokarbon alanlarında iş birliği anlaşması imzalandı.

ELEKTRİK VE GAZ İHRACAT HEDEFLERİ

Bakan Bayraktar, “Suriye’ye elektrik ihracatını 3 katına çıkararak gelecek aylarda 1000 megavatlık ihracat gerçekleştirmek istiyoruz” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Suriye’ye 2 milyar metreküp gaz ihracatının kısa sürede başlayacağını duyurdu.

DOĞALGAZ BORU HATTININ TAMAMLANMASI

Suriye Enerji Bakanı Muhammed Beşir, Türkiye ile doğalgaz boru hattının tamamlanması için çalışmalara devam edeceklerini, gaz akışının ise haziran ayında başlayacağını aktardı. Ayrıca, elektrik bağlantısının yıl sonuna kadar işlevsel hale gelmesini beklediklerini ifade etti.

ÖNEMLİ

Gündem

Emre Belözoğlu Hull City’yi Yönetiyor

Acun Ilıcalı, Hull City'nin yeni teknik direktörü için Emre Belözoğlu'nun öne çıktığını belirtti ve başka bir adayın da olduğunu aktardı. Detaylar merak ediliyor.
Gündem

İBB operasyonunda 20 kişiden 16’sı tutuklanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 kişiden 16'sının tutuklanması istendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.