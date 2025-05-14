Suriye Zirvesi: Erdoğan, Trump, Selman, Şara

TRUMP, SÜREKLİ GÖRÜŞMELER YAPIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Al Şara ile Riyad’da bir toplantı düzenledi. Uluslararası bir haber kaynağına göre, görüşme ABD’li bir yetkili aracılığıyla doğrulandı.

ERDOĞAN VE SELMAN’IN KATILIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump ve Şara arasındaki görüşmeye çevrimiçi şekilde katıldı. Ayrıca, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın da bu toplantıda yer aldığı bildirildi.

ORTADOĞU TURU DEVAM EDİYOR

Trump, Şara ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) dahil olduğu Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesine katılacak. Daha sonra Ortadoğu turunun ikinci aşaması olan Katar’a geçiş yapacak.

SURİYE’YE YAPTIRIM KALDIRILDI

Trump, daha önce Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımları kaldırdığını duyurdu. Bu kararın Erdoğan ile yapılan görüşmenin ardından alındığını ifade etti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Trump’ın açıklamasını memnuniyetle karşılayarak, bu gelişmeyi “Suriye halkı için tarihi bir dönüm noktası” olarak değerlendirdi.