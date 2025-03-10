Suriyeli Mültecilerin Yurtlarına Dönüş Umudu

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE SİYASİ GELİŞMELER

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı Terörsüz Türkiye süreci, sınır ötesinde de yankı buluyor. PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın örgüte yönelik yaptığı “silah bırakma” çağrısı Suriye’de de önemli değişimlere yol açtı. Özellikle ABD ve bazı Batılı ülkelerden destek gören YPG, bu çağrının ardından zemin kaybetmeye başladı. Bu sürecin sonuçları, Suriye yönetimi ile PKK’nın Suriye uzantısı olan SDG/YPG arasında kritik bir görüşmeye yol açtı.

YPG VE SURİYE HÜKÜMETİ GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Suriye hükümeti adına Başkan Ahmed Şara ve YPG adına Mullahem Abdi’nin temsil ettiği görüşmeler sonucunda taraflar geniş kapsamlı bir mutabakata imza attı. Bu anlaşma; siyasi temsil, Kürt toplumunun statüsü, ateşkes süreci ve askeri entegrasyon gibi önemli düzenlemeleri içeriyor. Varılan anlaşma çerçevesinde, YPG resmi olarak Suriye devlet kurumlarına entegre edilecek. Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından duyurulan bu gelişme, ülkede yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

MÜLTECİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ İÇİN YENİ FIRSATLAR

Anlaşma metninde yer alan dikkat çekici bir diğer husus ise 5. madde: Tüm yerinden edilmiş Suriyelilerin, devlet koruması altında kendi memleketlerine geri dönme imkanının sağlanması. Bu durum, başta Türkiye olmak üzere, bölge ülkelerdeki mülteci durumundaki milyonlarca Suriyelinin herhangi bir engel olmaksızın yurtlarına geri dönme şansı bulması anlamına geliyor.