Suriyeliler Ülkelerine Dönüş Yapıyor

SURİYELİ MÜLTECİLERİN ÜLKELERİNE DÖNÜŞÜ

Esad rejiminin sona ermesiyle birlikte, uzun yıllar boyunca Türkiye’de hayat süren Suriyeli mülteciler, ülkeye geri dönmeye başlıyor. Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı’ndaki artan hareketlilikte, geri dönen mülteciler, Ramazan Bayramı’nı kendi topraklarında geçirecek olmanın sevinci içinde, Türkiye’ye teşekkürlerini ifade ediyor.

GERİ DÖNME ZAMANI GELDİ

13 yıl süresince Türkiye’de yaşamış olan Mustafa İbrahim, vatanına duyduğu özlemi dile getirerek, “İçimizde bir parça bırakıyoruz. Türkiye, sadece bir sığınak olmadı; dostluk, kardeşlik ve güven sundu. Yıllarca burada yaşadık, arkadaşlar edindik, komşularımız oldu. Ancak artık vatanımızın yeniden inşasına katkı sağlamak için geri dönme zamanı geldi” dedi.

TEŞEKKÜR BİLDİRİYORLAR

İbrahim, Türkiye’deki deneyimlerine de değinerek, “Türkiye’de bulunduğum süre boyunca Ankara, İstanbul, Adana, İzmir ve Mersin gibi pek çok şehirde bulundum. Hiçbir zaman dışlanmadık ve hiçbir sorun yaşamadık. Türkiye bize kucak açtı. Teyzem Adanalı biriyle evlendi, burada Türk akrabalarımız oldu. Buradan ayrılmak zor ama vatan bizi bekliyor. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, hem de Türk halkına teşekkür ediyorum. Allah’a emanet olun, inşallah en kısa zamanda tekrar görüşürüz” ifadelerini kullandı.