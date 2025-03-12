Sürücüye 20 Bin Lira Ceza Kesildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gerçekleşen bir olay, motorlu taşıtlar içerisinde dikkat çekti. Salih Omurtak Caddesi üzerinde seyreden plakası kapalı bir motosiklet, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ihbarıyla polis ekiplerini harekete geçirdi.

PLAKA GİZLEMEYE 20 BİN 45 LİRA CEZA

Ekiplerin hızlı müdahalesinin ardından, motosiklet sürücüsü E.Y., Kemalettin Mahallesi Menekşe Sokak’ta yakalandı. Yapılan trafik kontrolleri sonucunda E.Y.’ye, plakasını gizlemesi, trafiği tehlikeye atması ve ehliyetinin yetersiz olması nedeniyle toplamda 20 bin 45 lira tutarında para cezası kesildi.

MOTOSİKLET OLAY YERİNDEN KALDIRILDI

Ayrıca, ceza puanını dolduran sürücünün ehliyetine 2 ay süresince geçici olarak el konuldu. Cezalar uygulandıktan sonra, motosiklet olay yerinden çekici ile kaldırıldı.