Süt Devine 3 Ay Mühlet Verildi

MALİ DARBAGAZDA KONKORDATO TALEBİ

Türkiye’nin 40 yıllık süt üreticisi Koç Gültekin Süt, mali zorluklar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı. Balıkesir merkezli bu şirket, Balıkesir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 14 Mart 2025 tarihli kararıyla 3 aylık geçici mühlet aldı. İflas tehlikesiyle karşı karşıya kalan firmanın yüzlerce çalışanı, işsiz kalma endişesi ile karşılaştı.

GEÇİCİ MÜHLET İLE MALVARLIĞI KORUNUYOR

Balıkesir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Koç Gültekin Süt’e 3 ay süreli geçici mühlet vererek şirketin malvarlığının korunmasını sağladı. İhtiyati tedbir kararı ile sürecin denetimi için Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sema Erol, geçici konkordato komiseri olarak atanmış durumda. Bu geçici süre içinde şirketin borçlarını yapılandırması ve mali durumunu düzeltmesi amaçlanıyor.

ALACAKLILAR İÇİN İTİRAZ SÜRESİ

İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesine göre, konkordato ilanına itiraz etmek isteyen alacaklılar, kararın ilanından itibaren 7 gün içinde mahkemeye başvurma hakkına sahip. Bu süreç, şirketin borçlarının yeniden yapılandırılması için kritik öneme sahip.

ÖN İNCELEME DURUŞMASI BELİRLEYİCİ OLACAK

Koç Gültekin Süt’ün konkordato sürecinin gidişatını belirleyecek ön inceleme duruşması, 11 Haziran 2025 tarihinde saat 14:45’te yapılacak. Bu duruşma, firmanın iflastan kurtulma şansını belirleyecek olan önemli bir toplantı olarak görülüyor.

Yüzlerce kişiye iş sağlayan Koç Gültekin Süt’ün mali krizi, çalışanları üzerinde olumsuz bir etki bıraktı. İflas riski nedeniyle personel arasında işsizlik endişesi artarken, şirketin geleceği hakkında belirsizlik devam ediyor. Ayrıca, tedarik zincirinde yaşanabilecek olası sorunlar bölge ekonomisi için kaygı kaynağı oluşturuyor.

SÜT SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ BİR GELİŞME

40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Koç Gültekin Süt’ün konkordato kararı, Türk süt ve süt ürünleri sektöründe önemli bir sarsıntıya yol açtı. Ekonomik zorluklar sonucunda köklü bir markanın bu duruma düşmesi, sektördeki diğer üreticiler için bir uyarı niteliği taşıyor.