Süt Ürünlerinde Sahtecilik: Eritme Peyniri Skandalı!

DENETİMLERDEN ORTAYA ÇIKAN YANILMA

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği denetimler sonucunda, Yöre Süt Ürünleri firması tarafından “Peynirci Baba” internet sitesinde tanıtılan “Yöre Sürmene Tulum Peyniri”nin gerçekte “Sürmene Tipi Eritme Peyniri” olduğu belirlenmiş. Bu durum, tüketicilerin yanıltıldığını gösteriyor ve Reklam Kurulu tarafından detaylı bir şekilde inceleniyor.

REKLAM KURULU’NUN CEZASI

Reklam Kurulu, ürünün yanlış bir şekilde tanıtıldığını tespit ederek, Yöre Süt Ürünleri’ne 550 bin 59 TL para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, yanıltıcı reklamların ve ürünün satışının derhal durdurulması da karara bağlandı. Bu ceza, gıda sektöründe sahte ve yanıltıcı ürünlere karşı uygulanan en yüksek cezalar arasında yer alıyor.

TÜKETİCİLERİN DİKKATİNE

Uzmanlar, süt ve süt ürünleri alırken tüketicilerin etiket bilgilerini titizlikle incelemeleri gerektiğini vurguluyor. Gerçek tulum peyniri ile eritme peynirinin farklı üretim tekniklerine dayandığı belirtilerek, bu tür yanıltıcı satışların önüne geçmek için vatandaşların bilinçli tüketim yapması gerektiği ifade ediliyor.