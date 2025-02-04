Suudiler Yavaşladı, Maximin Kaldı

FENERBAHÇE’NİN TRANSFER GÜNDEMİ

Devre arasında kadrosunu Diego Carlos, Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Ognjen Mimovic ile güçlendiren Fenerbahçe’nin Avrupa’da transfer sürecinin tamamlanacağı son günde Allan Saint-Maximin ile yollarını ayırmayı planladığı Al Ahli kulübüyle sorunlar yaşadı. Sarı-lacivertli ekip, sezon başında 8 milyon kiralama bedeli ile kadrosuna kattığı Fransız futbolcunun Napoli’ye transferi için gerekli tüm anlaşmaları sağladı.

AL AHLI’YLA SORUNLAR

Ancak Al Ahli Kulübü’nün transfer belgeleri ile ilgili olarak gösterdiği yavaşlık, Napoli’nin sabrını zorladı ve sonuç olarak İtalyan ekibi bu transferden vazgeçti. Bu durum, Fenerbahçe’nin hem önemli bir maliyet yükünden kurtulma fırsatını hem de yabancı kontenjanında alan yaratma şansını kaybetmesine sebep oldu. Türk futbol tarihinin en pahalı kiralık oyuncusu unvanına sahip olan Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe formasıyla sahada bulunduğu 24 maçta 3 gol atıp, 4 asist yaptı.