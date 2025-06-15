Suzuki, Çin’den İhracat Sebebiyle Durdurdu!

SUZUKİ’DEN ÜRETİM DURDURMA KARARI

Japon otomotiv üreticisi Suzuki Motor, Çin’in nadir toprak metallerine ilişkin yaptığı ihracat kısıtlamaları nedeniyle ülke içinde ürettiği Swift model araçların üretimini geçici olarak durdurma kararı aldı. Bu karar doğrultusunda üretim hattındaki kesinti 26 Mayıs’ta başladı ve en az 6 Haziran’a kadar sürmesi bekleniyor.

NEDENLERİ KAMUOYUNA DUYURULMADI

Suzuki yetkilileri daha önce üretime geçici ara verileceğini açıklamıştı, ancak bu kararın arkasındaki sebep hakkında herhangi bir bilgi vermemişti. Son gelişmeler ise Çin’in nadir elementler konusundaki yeni düzenlemelerinin otomotiv ve teknoloji gibi birçok sektörde önemli etkiler yarattığını gösteriyor.