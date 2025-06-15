Gündem

Suzuki, Çin’den İhracat Sebebiyle Durdurdu!

suzuki-cin-den-ihracat-sebebiyle-durdurdu

SUZUKİ’DEN ÜRETİM DURDURMA KARARI

Japon otomotiv üreticisi Suzuki Motor, Çin’in nadir toprak metallerine ilişkin yaptığı ihracat kısıtlamaları nedeniyle ülke içinde ürettiği Swift model araçların üretimini geçici olarak durdurma kararı aldı. Bu karar doğrultusunda üretim hattındaki kesinti 26 Mayıs’ta başladı ve en az 6 Haziran’a kadar sürmesi bekleniyor.

NEDENLERİ KAMUOYUNA DUYURULMADI

Suzuki yetkilileri daha önce üretime geçici ara verileceğini açıklamıştı, ancak bu kararın arkasındaki sebep hakkında herhangi bir bilgi vermemişti. Son gelişmeler ise Çin’in nadir elementler konusundaki yeni düzenlemelerinin otomotiv ve teknoloji gibi birçok sektörde önemli etkiler yarattığını gösteriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Niğde’de N.Ö. Ölü Bulundu

Niğde'de 20 yaşındaki bir gencin evinde cansız bedeni bulundu. Uzun süre kendisinden haber alınamıyordu. Olayın detayları araştırılıyor.
Gündem

Hatay’da Tır Kadına Çarptı, Öldü

Hatay'da yaya geçidinden geçmeye çalışan bir kadına tır çarparak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.