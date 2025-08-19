Swatch, ‘Çekik Göz’ Pozundan Özür Diledi

SWATCH’TAN ÖZÜR AÇIKLAMASI

İsviçreli saat markası Swatch, Asyalı bir erkek modelin gözlerinin köşesini yukarı doğru çekerek gerçekleştirdiği ‘çekik göz’ pozuyla yapılan reklam nedeniyle özür diledi. Swatch Essentials koleksiyonu için hazırlanan fotoğraflar, Çin’de büyük bir tepkiyle karşılandı. Birçok sosyal medya kullanıcısı bu reklamı ‘ırkçı’ olarak nitelendirerek eleştirdi.

TEPKİLERİN ARDINDAN AÇIKLAMA

Cumartesi günü Swatch, Weibo sosyal medya platformundaki resmi hesabında hem Çince hem de İngilizce olarak yayımladığı özür mesajında, “son dönemdeki endişeleri dikkate aldığını” ifade etti. Şirket, ilgili tüm materyalleri dünya genelinde kaldırdığını duyurdu. Ayrıca, “Yol açmış olabileceğimiz her türlü üzüntü veya yanlış anlama için içtenlikle özür dileriz” sözlerine yer verildi. Swatch, aynı özür metnini Instagram hesabında da paylaştı.

REKLAMIN ETKİLERİ VE ŞİRKETİN DURUMU

Reklamla ilgili gelen eleştiriler, firmanın 2023’ün başından itibaren hisselerinin değerinin yarısından fazlasını kaybetmesi ve ABD’ye yaptığı ihracatlarda %39 gümrük vergisiyle karşı karşıya olması açısından yeni bir darbe olarak değerlendiriliyor. Omega, Longines ve Tissot markalarını da bünyesinde bulunduran Swatch, gelir açısından Çin pazarına oldukça bağımlı bir durumdadır. Geçen yıl grup satışlarının yaklaşık %27’si Çin, Hong Kong ve Makao’dan elde edilmiştir. Ancak şirket, bu yıl Çin’deki talep düşüşünün etkisiyle 2024’te gelirinin %14,6 azalarak 6,74 milyar İsviçre frangına (8,4 milyar dolar) inmesini öngörüyor. Swatch, ülke genelinde “sürekli zorlu piyasa koşulları ve genel olarak zayıf tüketim malları talebi” ile başa çıkmak zorunda kaldığını belirtti.