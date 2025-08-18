Swatch, ‘Çekik Göz’ Reklamı İçin Özür Diledi

SWATCH YENİ REKLAMDAN DOLAYI ÖZÜR DİLEDİ

İsviçre merkezli saat markası Swatch, bir Asyalı erkek modelin gözlerinin köşesini yukarı çekerek verdiği ‘çekik göz’ pozuyla dikkat çeken reklamından dolayı özür diledi. Swatch Essentials koleksiyonu için hazırlanan görseller, Çin’de büyük bir tepkiyle karşılaşıyor ve birçok sosyal medya kullanıcısı bu durumu ‘ırkçı’ olarak nitelendiriyor.

ÖZÜR MESAJIYLA KONTROLLÜ YAKLAŞIM

Cumartesi günü, markanın Weibo üzerindeki resmi hesabında hem Çince hem de İngilizce olarak yayınladığı özür mesajında, “son dönemdeki endişeleri dikkate aldığını” ve ilgili tüm içerikleri dünya genelinde kaldırdığını belirtmesi dikkat çekti. Şirket, “Yol açmış olabileceğimiz her türlü üzüntü veya yanlış anlama için içtenlikle özür dileriz” ifadelerine de yer verdi. Benzer bir özür mesajı Instagram hesabında da paylaşıldı.

REKLAM ELEŞTİRİLERİ HİSSELERİ ETKİLEDİ

Reklamın maruz kaldığı eleştiriler, 2023’ün başından itibaren hisseleri değerinin yarısından fazlasını kaybeden ve şu an için ABD’ye yaptığı ihracatlarda %39 gümrük vergisiyle karşılaşan Swatch için bir darbe oluşturuyor. Omega, Longines ve Tissot gibi markaları da bünyesinde barındıran Swatch, gelir anlamında Çin pazarına oldukça bağımlı; zira geçen yıl grubun satışlarının yaklaşık %27’si Çin, Hong Kong ve Makao bölgesinden geldi. 2024 yılında Çin’deki talep düşüşü nedeniyle şirketin gelirinin %14,6 oranında gerileyerek 6,74 milyar İsviçre frangına (8,4 milyar dolar) inmesi bekleniyor. Swatch, bu durumu “sürekli zorlu piyasa koşulları ve genel olarak zayıf tüketim malları talebi” ile ilişkilendiriyor.