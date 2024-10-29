Switch 2 Duyurusu Yakın Zamanda Olabilir

YENİ NESİL SWITCH İÇİN BEKLENTİLER

Nintendo, ilk nesil Switch taşınabilir oyun konsolunu piyasaya sürdüğünden bu yana yedi yıl geçti. Şirketin uzun zamandır yeni bir model üzerinde çalıştığına dair çeşitli iddialar öne çıkıyor. Yeni bir söylenti, bu duyrunun beklenenden çok daha kısa bir sürede, yani bugün veya yarın gerçekleşebileceğini öne sürüyor.

KAYNAKLARDAN GELEN SİNYALLER

Bu beklentinin kaynağı, “makul derecede güvenilir” olduğu belirtilen bir kaynak. Kaynağa göre, Nintendo 5 Kasım’da yapılacak yatırımcı konferansı öncesinde yatırımcılarına güven vermek amacıyla Nintendo Switch 2’yi tanıtacak. Ancak, bu bilgiler şu anda sadece bir spekülasyon niteliği taşıyor ve dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

GELECEKTEKİ YENİ CİHAZ

Nintendo’nun yeni bir başarıya imza atması bekleniyor ve bu, şirketin oyun dünyasındaki konumunu güçlendirebilir. Duyuru bu hafta gerçekleşse bile, yeni konsolun piyasaya sürülmesinin biraz zaman alabileceği belirtiliyor.