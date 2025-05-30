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T. H. Ayasofya’yı Provokatif Paylaşımla Hedef aldı!

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YUNAN SİYASETÇİDEN YENİ PROVOKASYON

Yunanistan’da Muhafazakar Partisi’nin kurucusu Terry Hatziieremias, sosyal medyada çok tartışılan bir paylaşımda bulundu. Hatziieremias, kubbesinde Yunan bayrağı bulunan Ayasofya Camii’nin yanı sıra, İstanbul’u işgal eden Yunan askerlerinin yer aldığı dijital olarak değiştirilmiş bir görseli “Yakında” notuyla paylaştı. Bu durum, Helen milliyetçiliği açısından Ayasofya ve İstanbul’a dair iddiaları tırmandıran bir provokasyon olarak değerlendiriliyor.

TÜRK HÜKÜMETİNE DİKKAT ÇEKEN TATBİKATLAR

Yunan medya kuruluşları, Türkiye’nin Ege ve Akdeniz’de gerçekleştirdiği her tatbikatı dikkatlice izlerken, “Türkler bir gece ansızın böyle gelirse” şeklindeki endişelerini sürekli dile getiriyor. Ancak, Helen hayali peşinde koşan Yunan siyasetçi ve benzerlerinin eylemleri, Türk milletinin orduyla gösterdiği vakur duruşu sayesinde yalnızca provokatif söylem olarak kalıyor.

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