T. Swift, T. Kelce ile nişanlandı

İLİŞKİLERİN YENİ DURAĞI: NİŞANLANDILAR

Taylor Swift, bu yıl itibarıyla NFL takımı Kansas City Chiefs’ın tight end pozisyonundaki oyuncusu Travis Kelce ile nişanlandıklarını duyurdu. Çift, Instagram hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımla bu müjdeli haberi hayranlarına aktardı. Paylaşılan nişan fotoğraflarında, “İngilizce öğretmeniniz ve beden eğitimi öğretmeniniz evleniyor” notu yer alıyor. Fotoğraflar, çiçeklerle dekor edilmiş bir ortamda birbirlerine sarıldıkları beş kareyi içeriyor. Bu karelerden birinde Swift’in nişan yüzüğü yakın planda görülüyor, diğer birinde ise Kelce dizlerinin üstünde teklif ederken poz vermiş.

TANILDIKLARINA GÜVENİYORLAR

Bu gelişme, Swift’in geçtiğimiz ay Kelce’nin “New Heights” podcast’ine katılmasının ardından yaşandı. O bölümde ikili arasındaki sevgiyi hissetmek mümkündü. Çiftin ilişkisi Eylül 2023’te başladı ve Swift, Kelce’yi desteklemek için ilk kez bir maçına katıldı. Her şey, üzerinde Kelce’nin telefon numarasının yazılı olduğu dostluk bileziğiyle başladı. Kelce, bu bileziği Swift’e Eras Tour konserlerinden birinde vermeye çalıştığını itiraf etti. Kısa bir süre sonra gizlice görüşmeye başladılar. Swift, “Bunu kimsenin bilmediği uzun bir süre yapabildik, bu da beni çok mutlu etti çünkü birbirimizi tanıma fırsatı bulduk” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “İlk maça gittiğimde biz zaten bir çifttik” dedi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLAR

Çift, genellikle sosyal medya paylaşımlarının dışında kalmayı tercih etti. Ancak, birkaç viral gönderi sayesinde hayranlarına ilişkilerinden küçük kesitler sunmaya başladılar. Swift, 2024’te Londra’daki konserinde Prens William ve çocuklarıyla tanıştıkları esnada Kelce ile bir fotoğraf paylaştı. Temmuz ayında ise, Kelce yaz tatillerini nasıl geçirdiklerini gösteren bir fotoğraf paylaştı. Bu paylaşımlar, ikilinin Instagram sayfalarında birbirlerine yer verdikleri ilk gönderiler oldu. Swift ve üç kez Super Bowl kazanan Kelce’nin ilişkisi, başlangıçtan itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

İLİŞKİLERİNE DAİR FIKRALAR

İkili, ilişkileri konusunda kayda değer birçok yorumda bulundu. Swift, Time dergisine, “Bir ilişkiyi kamuya açık yaşamak demek, onun sevdiği şeyi yapmasını izlemem, onun da bana destek olması demek. Başkaları da orada oluyor ve biz umursamıyoruz. Sadece birbirimizle gurur duyuyoruz” şeklinde açıklama yaptı. Kelce ise 2024’te katıldığı “Bussin with the Boys” podcast’inde, “Bu kadar ilgi gören birisiyle olmak bazen çılgınca olabiliyor. Arkadaşları ve ailesi yanında ne kadar gerçek biri olduğunu gördükçe ona aşık olmaya başladım” diye konuştu. Çift, son “New Heights” sohbetlerinde ilişkileriyle ilgili yeni detaylar paylaştı. Kelce, aşklarının başlamasını Swift’in Eras Tour’una bağlayarak, “Eğer o konsere gitmeseydim, büyülenmeseydim, seni tanıma arzusu bende uyanmasaydı, burada çıkıp herkese sana dostluk bileziğini veremediğim için ne kadar bozulduğumu anlatmazdım. Daha önce hiç birinin kim olduğunu bu kadar merak etmemiştim” sözlerini kullandı.