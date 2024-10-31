T10X İçin Beklenen Güncelleme Duyuruldu

TOGG’DAN BEKLENEN GÜNCELLEME AÇIKLAMASI

TOGG, T10X sahiplerine uzun zamandır merakla beklenen bir güncelleme müjdesi verdi. 1 Eylül 2024 tarihinden önce teslim edilen T10X modelleri için uygulanacak 1.5 yazılım güncellemesi, otomobilin sürüş deneyimini ciddi şekilde iyileştiriyor. Bu güncellemenin, kullanıcıların daha akıcı ve güvenli bir sürüş deneyimi yaşamalarını sağlamak adına pek çok hatayı düzeltmenin yanı sıra ileri sürüş destek sistemleri (ADAS) özelliklerini de bulundurduğu belirtiliyor. Güncelleme süreci, 4 Kasım 2024 tarihinde başlayacak. T10X kullanıcıları, Trumore mobil uygulaması aracılığıyla gelen bildirimlerle güncelleme hakkında bilgi sahibi olacak. Ayrıca, Togg Care tarafından düzenlenecek randevularla kullanıcılar, gerekli detayları öğrenmek için aranacak. Kullanıcıların, güncellemeyi OTA (kablosuz güncelleme) ile 2 Aralık 2024’ten itibaren alabilecekleri ifade ediliyor. Bu süreç, otomobil sahiplerinin ek özelliklere ve iyileştirmelere kolayca ulaşmasına imkan tanıyacak.

ADAS SİSTEMİYLE GÜVENLİ SÜRÜŞ

Güncellemenin en dikkat çekici özelliklerinden biri olan ADAS, sürüş güvenliğini artıracak birçok yenilik sunuyor. Bu sistemin devreye alınabilmesi için kullanıcılar, İstanbul, Ankara, Bursa Gemlik, İzmir, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, Adana ve Antalya’daki özel temas noktalarına yönlendirilecek. Bu noktalar, gerekli teknik desteği sağlama ve kullanıcıların yeni özelliklerden tam olarak faydalanmalarını sağlama amacıyla belirlenmiş. TOGG, bu güncellemeyle kullanıcı memnuniyetini artırmayı ve sürüş deneyimini zenginleştirmeyi hedefliyor.

YAZILIM GÜNCELLEMELERİNİN ÖNEMİ

Elektrikli araç sahipleri için bu tür yazılım güncellemeleri, araçlarının performansını ve özelliklerini sürekli geliştirme fırsatı sunuyor. Buna bağlı olarak, T10X sahipleri, bu güncellemenin getireceği yeniliklerle daha modern ve güvenli bir sürüş deneyimi yaşayacak.