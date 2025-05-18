Tahran’da 1103 Ev, Elektriksiz Kaldı!

ENERJİ TASARRUFU UYARILARI YAPILIYOR

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Tahran Elektrik Şebekesi Takip ve Gözlem Merkezi, enerji tasarrufu konusundaki uyarılara uymayan ve aşırı tüketimde bulunan abonelere yönelik bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada, ülke genelinde elektrik enerjisinin sürekliliğini ve adil dağıtımını sağlamak hedefiyle abonelere tasarruflu kullanım tavsiyeleri yapıldığı ifade edildi. Ayrıca, Tahran’da bu uyarıları göz ardı eden 1103 evin elektriğinin kesildiği bildirildi.

ENERJİ KULLANIMINA YARDIMCI OLMA ÇAĞRISI

Uygulanan tasarruf çağrılarına uyarak enerji devamlılığını destekleyen abonelere teşekkür edilen açıklamada, halktan aşırı aydınlatmayı azaltması, klimaları uygun sıcaklıkta çalıştırması, yüksek enerji tüketen elektrikli aletleri aynı anda kullanmaması ve çamaşır ile bulaşık makineleri gibi cihazları gece saatlerinde çalıştırarak elektrik tüketimini azaltması isteniyor.

AŞIRI TÜKETİME KARŞI ÖNLEMLER ALINIYOR

Açıklamada, aşırı tüketim yapan abonelerin uyarılara maruz kalacakları ve bu uyarıları dikkate almadıkları takdirde elektriğin kesileceği aktarıldı. Ülkede daha önce de aşırı tüketim yapan birçok kamu kurum ve kuruluşunun elektriği kesilmişti. İran, dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olmasına rağmen, son dönemde ekonomik yaptırımlar, yetersiz altyapı yatırımları ve artan enerji talebi yüzünden ciddi enerji krizleri yaşıyor. Enerji tasarrufu uygulamaları, son aylarda giderek daha yaygın bir hale gelmiş durumda ve özellikle sıcak havalarla beraber klimaların devreye girmesiyle enerji talebinin zirveye ulaşması nedeniyle yetkililer halkı tasarrufa yönlendirmeye devam ediyor.