Tahran’ın Güneyinde Saldırıların Ardından Yıkım Görüntüleri

ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, Tahran’ın güneyindeki Cevadiye ve Beryanek bölgesi ağır bombardımana maruz kaldı. Cevadiye ve Beryanek’teki saldırıların ardından, bölgedeki hasar durumları görüntülendi.

CEVADİYE’DE 3 BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Saldırılar neticesinde Cevadiye’de 3 bina kullanılamaz hale gelirken, çevresindeki birçok evde de ciddi hasar meydana geldi. Görgü tanıkları, Cevadiye’deki saldırılarda aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Hasar gören evlerin sahipleri, sağlam kalan eşyalarını kurtarmaya çalışırken, aynı zamanda geçici barınacak bir yer arayışında.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI HENÜZ BAŞLAMADI

Bölgede yeni inşa edildiği söylenen bir binada, evlerinin duvarı yıkılan bir ailenin branda ile kapatma çabaları dikkat çekti. Cevadiye’de enkaz kaldırma çalışmaları henüz başlamazken, evleri hasar gören vatandaşların eşyalarını dışarı çıkarabilmelerine izin veriliyor.

BERYANEK’TE 7 BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Beryanek’teki saldırılarda ise bir bina tamamen yıkılırken, 7 bina da kullanılamaz hale geldi. Cevadiye’deki durumla benzer şekilde, Beryanek’teki ev sahipleri de eşyalarını kurtarma çalışması yürütüyor. Bölgede yaşayanlar, ABD ve İsrail aleyhinde sloganlar atarak eşyalarını tahliye etmeye devam ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

USS Tripoli İran’a Asker Taşıma İddiaları Gündemde

ABD'nin amfibi hücum gemisi, Singapur açıklarında görüntülendi. Geminin deniz piyadeleri taşıdığı ve İran'a doğru ilerlediği iddia ediliyor.
Gündem

Ramazan Bayramı Öncesi Fiyat Denetimleri Sıklaştı

Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle, Türkiye'deki Ticaret İl Müdürlükleri gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinin fiyat kontrollerini artırdı. Denetimler yoğun biçimde sürdürülüyor.
Gündem

Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı 4-1’le Geçti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yi 4-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
Gündem

Ömer Günel Görevden Uzaklaştırıldı Açıklaması Yapıldı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yolsuzluk iddiaları nedeniyle tutuklandı ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.
Gündem

Netanyahu: İran’da Halk Ayaklanması Tasarlıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD ile birlikte İran'a yönelik ortak operasyonlar yaparak, halkın özgürlük mücadelesine destek olduklarını açıkladı ve ayaklanma çağrısında bulundu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.