Tahran’ın Güneyinde Saldırıların Ardından Yıkım Görüntüleri

ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, Tahran’ın güneyindeki Cevadiye ve Beryanek bölgesi ağır bombardımana maruz kaldı. Cevadiye ve Beryanek’teki saldırıların ardından, bölgedeki hasar durumları görüntülendi.

CEVADİYE’DE 3 BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Saldırılar neticesinde Cevadiye’de 3 bina kullanılamaz hale gelirken, çevresindeki birçok evde de ciddi hasar meydana geldi. Görgü tanıkları, Cevadiye’deki saldırılarda aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Hasar gören evlerin sahipleri, sağlam kalan eşyalarını kurtarmaya çalışırken, aynı zamanda geçici barınacak bir yer arayışında.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI HENÜZ BAŞLAMADI

Bölgede yeni inşa edildiği söylenen bir binada, evlerinin duvarı yıkılan bir ailenin branda ile kapatma çabaları dikkat çekti. Cevadiye’de enkaz kaldırma çalışmaları henüz başlamazken, evleri hasar gören vatandaşların eşyalarını dışarı çıkarabilmelerine izin veriliyor.

BERYANEK’TE 7 BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Beryanek’teki saldırılarda ise bir bina tamamen yıkılırken, 7 bina da kullanılamaz hale geldi. Cevadiye’deki durumla benzer şekilde, Beryanek’teki ev sahipleri de eşyalarını kurtarma çalışması yürütüyor. Bölgede yaşayanlar, ABD ve İsrail aleyhinde sloganlar atarak eşyalarını tahliye etmeye devam ediyor.