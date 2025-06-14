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Tahran Sokakları Afişlerle Dolu!

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ORTA DOĞU’DA GİZLİ BİR SAVAŞ RİSKİ

Son günlerde Orta Doğu’da pek çok kişinin tedirgin olmasına neden olan bir savaş tehlikesi hissediliyor. Gazze, Suriye ve Lübnan’a yönelik yapılan İsrail saldırılarının ardından, Israel İran’a hava saldırısı gerçekleştiriyor. Bunun karşısında İran, çeşitli hava saldırıları ve füzelerle İsrail’i zor durumda bırakıyor.

İRAN SOKAKLARI HAREKETE GEÇTİ

İki ülke arasındaki gerilim devam ederken, İran’da sokaklar da canlı bir hal alıyor. İran, bu dönemde sokakları afişlerle donatıyor.

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Tüketiciye 30 Günlük Cayma Hakkı

Yeni düzenleme ile tüketiciler, 30 gün içinde gerekçe göstermeksizin alışveriş iptali yapma hakkına sahip olacak.
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İran 3 Bilim İnsanı Daha Hayatını Kaybetti

İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda, İran'da 3 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıların nedenleri ve detayları henüz netleşmedi.

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