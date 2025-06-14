Tahran Sokakları Afişlerle Dolu!

ORTA DOĞU’DA GİZLİ BİR SAVAŞ RİSKİ

Son günlerde Orta Doğu’da pek çok kişinin tedirgin olmasına neden olan bir savaş tehlikesi hissediliyor. Gazze, Suriye ve Lübnan’a yönelik yapılan İsrail saldırılarının ardından, Israel İran’a hava saldırısı gerçekleştiriyor. Bunun karşısında İran, çeşitli hava saldırıları ve füzelerle İsrail’i zor durumda bırakıyor.

İRAN SOKAKLARI HAREKETE GEÇTİ

İki ülke arasındaki gerilim devam ederken, İran’da sokaklar da canlı bir hal alıyor. İran, bu dönemde sokakları afişlerle donatıyor.