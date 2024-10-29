Tahran ve Berlin Arasındaki Gerilim Artıyor

İKİ ÜLKE ARASINDA GERİLİM ÜST DÜZEYDE

İran’da terörle suçlanan ve İran-Almanya çifte vatandaşı Cemşid Şarmehd’in idam edilmesi, Tahran ve Berlin arasındaki gerilimi yeniden artırmakta. Almanya Dışişleri Bakanlığı, İran Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı’na çağırdığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Rejimin eylemlerine karşı güçlü protestomuzu ilettik ve daha fazla eylem hakkımızı saklı tutuyoruz” denildi.

ALMAN HÜKÜMETİ, PROTESTOLARINI GÜÇLENDİRİYOR

Almanya’nın Tahran Büyükelçisi Markus Potzel, istişarelerde bulunmak üzere Berlin’e geri çağrıldı. Ayrıca, Türkiye Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile gerçekleştirdiği görüşmede Şarmehd’in idamını en sert şekilde protesto ettiği ifade edildi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise bu durumu “skandal” olarak nitelendirdi.