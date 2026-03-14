Taksi Sektöründe Yeni Düzenleme Resmi Olarak Başladı

Taksi sektöründe yeni düzenleme resmi olarak yürürlüğe girdi. Artık ticari taksi plakası sahibi olan ve taksimetresini değiştiren kişilerin, araçlarına taksimetre ile entegre bir şekilde çalışacak ve her müşteri için otomatik olarak fiş/fatura üretecek Taksi Mali Cihazı taktırması zorunlu hale geliyor.

KAZANÇLARIN VERGİSİ ARTIYOR

Uzun yıllar boyunca basit usulde vergilendirilmekte olan taksi sektörü, yeni düzenlemeyle gerçek usulde vergilendirilmeye başlanıyor. Daha önce sembolik tutarda vergiler ödeyen taksi plakası sahipleri, artık kazanımlarının neredeyse yüzde 45’ini vergi olarak ödemek zorunda kalacaklar.

PLAKA FİYATLARI DÜŞÜYOR

Pandemi öncesinde 3-4 daire satın alabilen taksi plakası sahipleri, günümüzde İstanbul’un bir semtinde tek bir daire dahi alacak durumda değil. Plaka fiyatları şu an yaklaşık 10 milyon lira seviyelerinde seyrederken, ilgili vergi kesintisi ile birlikte fiyatın ortalama 8 milyon liraya gerilediği görülüyor.

YENİ PLAKA VE TAKSİMETREDE ZORUNLULUK

Yeni taksi plakası edinmek veya taksimetreyi yenilemek isteyenlerin, hemen Taksi Mali Cihazı’nı edinip kullanmaya başlaması gerekiyor. Mevcut taksi plakası sahipleri için ise 1 Eylül 2026 tarihine kadar süre tanındığı belirtiliyor.

TAKSİMETRE VE MALİ CİHAZIN BAĞLANTISI

Taksimetre, Taksi Mali Cihazı ile bağımsız olarak çalışmayacak. Taksimetre tek başına fiş, e-belge üretemeyecek ve manuel veri girişi yapılamayacak. Tüm işlemlerde bu iki cihazın birlikte kullanılması zorunlu kılınıyor.

HARİCİ POS CİHAZI UYGULAMASI SON BULUYOR

Bankaların taksicilere sağladığı harici POS cihazı uygulaması da sona erdi. Bundan sonra taksilerde bağımsız harici POS cihazı bulundurulamayacak; tüm finansal işlemler yalnızca Taksi Mali Cihazı ve taksimetre aracılığıyla gerçekleştirilecek.

KONUM VERİLERİ KONTROL ALTINDA

Taksi Mali Cihazı, GPS kullanarak enlem ve boylam bilgilerini zaman bilgisi ile birlikte saklayacak. Eğer taksimetrede GPS üzerinden veri alınabilirse, Taksi Mali Cihazında ek bir GPS özelliğine gerek kalmayacak. Böylece kartlı ödemelerde yolcu hareketleri kontrol edilebilecek.