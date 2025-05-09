Taksilerde Yeni Dönem Başlıyor

YENİ DÜZENLEMENİN HAZIRLANDIĞI AÇIKLANDI

Gelir İdaresi Başkanlığı, taksiyle yolcu taşımacılığı yapan mükellefler için önemli bir yenilik getiriyor. Hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağına göre, taksimetrelerle entegre çalışabilecek yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımı zorunlu hale gelecek. Bu değişiklik, taksicilerin kayıtlı ekonomiye katkı sağlamasını ve belge düzenine uyumunu artırmayı amaçlıyor.

YENİ NESİL CİHAZLARIN KULLANIMI ZORUNLU OLACAK

Gelir İdaresi Başkanlığı, bu düzenlemenin tüm taksileri kapsayacağını açıkladı. Taslağa göre, yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmasıyla birlikte, kartla ödeme imkânlarının artması ve kayıtlı ekonominin desteklenmesi hedefleniyor. Mevcut taksimetrelerle bağlantılı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış özelliklerde cihazların kullanımı, 31 Aralık tarihine kadar taksicilere zorunlu olacak.

İŞLEYİŞ NASIL OLACAK?

Yeni cihazların çalışma şekline gelince, taksimetre açıldığında yeni nesil ödeme kaydedici cihazda da işlem başlayacak. Taksimetre, ücret hesaplaması yaptıktan sonra cihazda işlemin sonlandırılması temel alınacak. Önemli bir detay olarak, cihaz taksimetreden bağımsız çalışamayacak. Tutar bilgisi, taksimetreden otomatik olarak yeni nesil ödeme kaydedici cihaza geçecek ve elle tutar girişi mümkün olmayacak.