Taksim Töreninde Gürsel Tekin Yoktu

CHP KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) kuruluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde gerçekleştirilen törende yer aldı. Özel’e Özgür Çelik de katıldı ve anıta çelenk bırakıldıktan sonra tören sona erdi.

GÜRSEL TEKİN TÖRENE KATILMADI

Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimine atanan Gürsel Tekin, Taksim’deki törene katılacağını belirtti. Ancak Tekin, törene gelmedi. Sabah saatlerinde partinin kurulu yıl dönümüne yönelik etkinlikler çerçevesinde Taksim’deki Cumhuriyet anıtına çelenk bıraktığı bildirildi.

ÇELENK KALDIRILDI

Anıt önüne bırakılan çelenk, daha sonra kaldırıldı. Çelengin üzerinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı yazısı çıkarıldı ve anıtın arka tarafına taşındı.

CHP BİNASI ÖNÜNDE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Sarıyer’deki CHP İl Binası önünde partililerin bekleyişi devam ediyor. Gürsel Tekin’in gelmesi beklenen bina etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Burası artık il binamız değil; Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in çalışma ofisidir. Niye hala polis ablukası sürüyor! Neden seçilmiş parti yöneticilerimizin, meclis üyelerimizin, ilçe başkanlarımızın girişine izin verilmiyor! Mahkemenin böyle bir kararı yoktur.” şeklinde ifadeler kullandı.

ÖZEL VE KILIÇDAROĞLU’NU ZİYARET ETMEK İSTERİM

Dün akşam katıldığı bir TV programında Gürsel Tekin, “Önümüzdeki hafta Ankara ziyaretim olacak. Hem Özgür Özel’i hem Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmek isterim.” dedi. Tekin, “Kucaklaşmak istiyorum.” diyerek partinin birlikteliğine vurgu yaptı.

BAHÇELİEVLER’E İCABET EDERİZ

Tekin, CHP il binasının Bahçelievler’e taşınması konusuna da değinerek, “Sayın Genel Başkanımız nereye giderse, elbette onlara saygılı davranırız. Genel Başkan, Bahçelievler’e ziyarete gidiyorsa biz de icabet ederiz. Ama bizim İstanbul il binamız Sarıyer’dedir.” ifadelerini kullandı.

MAHKEME KARARI SONRASI GERGİNLİK YAŞANDI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararına dayanan gelişmeler sonrası, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin, binaya girdiği sırada partililer ve polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, binanın çevresindeki kordonu sıkılaştırdı ve kalabalığa biber gazı sıktı.

CHP İL BİNASINI KAPATMA KARARI ALDI

Yaşanan gerginliklerin ardından CHP, İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı. Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru neticesinde, yeni il başkanı belirlenene kadar il başkanlığı faaliyetlerinin başka bir adreste sürdürüleceği kaydedildi. Yeni il başkanlığı adresi Bahçelievler İlçe Başkanlığı olarak duyuruldu.

KONGRENİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI

CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi’nin iptali için açılan davada mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınması yönünde karar vermişti. Gürsel Tekin’in atanmasının ardından CHP, Tekin’i ihraç etme kararı almıştı. Özgür Özel ise mahkeme kararını tanımadıklarını belirtti.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI ALINDI

Mahkeme kararları ve tartışmaların ardından, CHP 21 Eylül’de olağanüstü kurultay yapma kararı aldı. 900’ün üzerinde delegenin imzasıyla yapılan başvuru ile birlikte CHP, son iki yıl içinde üçüncü kez kurultay kararı almış oldu.