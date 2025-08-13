Taktırmayan 28 Bin TL Ödeyecek

UTTS GEÇİŞİNE GİRMEDİĞİ İÇİN CEZA KESİLDİ

Akaryakıt istasyonları için 2 Haziran 2025 ve taşıt sahipleri için 30 Haziran 2025 tarihleri itibarıyla sona eren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) geçiş aşamasının ardından ceza uygulamaları başlamış durumda. Gazeteci Emre Özpeynirci’nin aktardığına göre, Ordu’da bir müşteri, ziyaret ettiği benzin istasyonunda UTTS’nin mevcut olmadığını tespit edince şikâyet etti. Bu şikâyet üzerine yapılan denetimlerde, UTTS’ye geçiş yapmayan istasyona 28 bin TL tutarında idari para cezası kesildi. Gelir İdaresi Başkanlığı ve Darphane’den yapılan açıklamalarda, UTTS’ye geçiş süresinin akaryakıt istasyonları için 2 Haziran 2025, taşıt sahipleri için ise 30 Haziran 2025’te tamamlandığı vurgulandı.

SÜRÜCÜLERİN CEZALARI YÜKSEK TUTULDU

1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren UTTS kapsamına girmeyen akaryakıt fişleri, gider olarak kullanılamıyor. Yükümlülüklerini yerine getirmeyenler için özel usulsüzlük cezaları uygulanıyor. Yetkililer, hem akaryakıt istasyonları hem de taşıt sahipleri üzerinde yoğun denetimler yapıldığını duyurdu. Düzenlemeye uygun olmayan akaryakıt istasyonları için kesilen para cezası 28 bin TL iken, taşıt sahiplerine ise 7 bin TL’den başlayarak 28 bin TL’ye kadar uzanan bir ceza skalası uygulanabiliyor. İhlallerin tekrarı durumunda ise para cezalarının miktarı giderek artış gösterebiliyor.