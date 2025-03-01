Talisca Antalyaspor Maçında İlk 11’e Hazır

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇINA HAZIRLANIYOR

Fenerbahçe, Antalyaspor’u Kadıköy’de karşılamaya hazırlanıyor. Gaziantep’teki 2 gol, sadece bir başlangıç mıydı bilinmez, ama ortam uygun, tribünler dolu ve gözler Mourinho’da! Brezilyalı panter, hırsı ve skor katkısıyla Jose’yi etkiliyor. Sambacı, “Sahada olursam ağları havalandırırım!” mesajını veriyor.

TALISCA KADIKÖY’Ü AYAĞA KALDIRMAK İSTİYOR

Antalyaspor maçına odaklanan Talisca’nın amacı net: Kadıköy’ü coşturmak! Ara transfer döneminde Fenerbahçe’ye katılan Talisca, 4 golle Mourinho’nun dikkatini çekmeyi başardı. Kadro şekilleniyor, ancak taraftarların tek bir isteği var: “Talisca’yı oynat, şov başlasın!” Talisca’nın ilk 11 ısrarı heyecanı artırıyor.

RİBİN RAKİPLERİNE MEYDAN OKUYOR

Brezilyalı yıldız, “Gaziantep’te ısındım, şimdi sıra Antalyaspor’da!” diyerek rakiplerine meydan okuyor. Fırtına kopacak mı, Mourinho karar verecek.