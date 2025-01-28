Talisca Resmen Fenerbahçe’de: Sözleşmenin Detayları

FENERBAHÇE’NİN ANDERSON TALISCA İLE ANLAŞMASI

Fenerbahçe, yapmış olduğu anlaşma ile Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca’yı İstanbul’a getirip 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama, Talisca’nın transferinin resmi olarak gerçekleştiğini gösteriyor.

TALISCA’YA HOŞGELDİN MESAJI

Açıklamada, “Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca’ya yeni evine hoş geldin diyor; Sarı Lacivertli Çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz.” denildi.

AL NASSR’DAN VEDALI MESAJ

Öte yandan, Anderson Talisca’nın son olarak forma giydiği Al Nassr da futbolcuya veda mesajı yayınladı. Suudi Arabistan ekibi, sosyal medya platformunda paylaştığı videoda; “Teşekkürler. Her zaman kalbimizde olacaksın.” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, veda paylaşımının saat 19:07’de yapılması, dikkatleri üzerine çekti.