Tamer Çoban Evinde Ölü Bulundu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, Selvilitepe Mahallesi Raşit Akan Caddesi’nde gerçekleşti. 1 çocuk babası Tamer Çoban’dan 3 gün boyunca haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar sonrasında, Çoban’ın evine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

CANSAZ BEDENİNİN BULUNMASI

İtfaiye yardımıyla eve giren ekipler, Çoban’ın banyo bölümünde cansız bedeni ile karşılaştı. Acı haberi alan yakınları derin bir üzüntü yaşadı. Polisin ve savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, Çoban’ın tabutu komşularının desteği ile cenaze nakil aracına taşındı.

CENAZENİN OTOPSİYE SEVKİ

Çoban’ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.