Gündem

Tamer Çoban Evinde Ölü Bulundu

tamer-coban-evinde-olu-bulundu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Olay, Selvilitepe Mahallesi Raşit Akan Caddesi’nde gerçekleşti. 1 çocuk babası Tamer Çoban’dan 3 gün boyunca haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar sonrasında, Çoban’ın evine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

CANSAZ BEDENİNİN BULUNMASI

İtfaiye yardımıyla eve giren ekipler, Çoban’ın banyo bölümünde cansız bedeni ile karşılaştı. Acı haberi alan yakınları derin bir üzüntü yaşadı. Polisin ve savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından, Çoban’ın tabutu komşularının desteği ile cenaze nakil aracına taşındı.

CENAZENİN OTOPSİYE SEVKİ

Çoban’ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Koyun Hırsızı Gözaltına Alındı

Polatlı'da koyun hırsızlığına karışan bir şüpheli yakalandı. Evren Orhan, kısa sürede hayvanlarına kavuşarak jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Gündem

Aile Şikayetini Geri Çekti

Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan diğer kişiler, maddi ve manevi tazminatlar alındığı için şikayetlerinden vazgeçtiklerini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.