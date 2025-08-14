Spor

Tammy Abraham, 5. Golünü Attı

BEŞİKTAŞ, UEFA KONFERANS LİGİ’NDE GALİBİYET ALDI

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş mücadelesinde İrlanda ekibi St. Patrick’s’i 3-2 yenerek turu geçti. Siyah-beyazlı takımın sezona yeni dahil ettiği Tammy Abraham, 29. dakikada attığı golle skoru 2-2’ye eşitledi.

TAMMY ABRAHAM’IN GOL PERFORMANSI

Bu gol, Tammy Abraham’ın Beşiktaş formasıyla attığı 5. golü oldu. Abraham, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Shakhtar Donetsk’e karşı 1 gol, St. Patrick’s ile oynanan ilk maçta ise 3 gol kaydetmişti.

MÜCADELEDEKİ SÜRESİ

Maçta 11. dakikadan itibaren forma giyen Abraham, 63. dakikada Mustafa Erhan Hekimoğlu ile yer değiştirdi.

