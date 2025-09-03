Spor

Tammy Abraham Baba Oldu

tammy-abraham-baba-oldu

BEŞİKTAŞ’IN YILDIZ GOLCÜSÜ YENİ BİR BEBEK KUCAKLANDI

Beşiktaş’ın önemli golcüsü Tammy Abraham, nişanlısı Leah Monroe ile ikinci kez anne-baba olmanın sevincini yaşıyor. Çift, yeni doğan kızlarını sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldı. Abraham, müjdeli haberi sosyal medya üzerinden “Dünyamıza hoş geldin kızım” notuyla takipçileriyle paylaştı.

BABALIK SEVİNCİ BİR KEZ DAHA YAŞANDI

Abraham, geçtiğimiz aylarda uzun zamandır birlikte olduğu Leah Monroe’ya evlenme teklifi etmiş, Monroe ise bu teklife olumlu yanıt vermişti. Mutlu çiftin önceden bir çocukları daha bulunuyor. Siyah-beyazlı camia, yıldız futbolcuyu bu özel anı nedeniyle kutladı.

ÖNEMLİ

Gündem

Elazığ’da Sibirya Mersin Balığı Yakaladı

Palu'da amatör balıkçı Mehmet Karabayır, oltasına 15 kilo ağırlığında nadir bir Sibirya Mersin balığı taktı. Bu balığın havyarının değeri ise 2 milyon lira.
Dünya

Bosna Hersek’te Halen Kayıp 7 Bin!

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü, 1992-1995 yılları arasındaki savaşta kaybolan 7 bin 580 kişinin bulunduğunu duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.