tammy-abraham-baba-oldu

BEŞİKTAŞ’IN YILDIZ GOLCÜSÜ YENİ BİR BEBEK KUCAKLANDI

Beşiktaş’ın önemli golcüsü Tammy Abraham, nişanlısı Leah Monroe ile ikinci kez anne-baba olmanın sevincini yaşıyor. Çift, yeni doğan kızlarını sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldı. Abraham, müjdeli haberi sosyal medya üzerinden “Dünyamıza hoş geldin kızım” notuyla takipçileriyle paylaştı.

BABALIK SEVİNCİ BİR KEZ DAHA YAŞANDI

Abraham, geçtiğimiz aylarda uzun zamandır birlikte olduğu Leah Monroe’ya evlenme teklifi etmiş, Monroe ise bu teklife olumlu yanıt vermişti. Mutlu çiftin önceden bir çocukları daha bulunuyor. Siyah-beyazlı camia, yıldız futbolcuyu bu özel anı nedeniyle kutladı.