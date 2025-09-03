Tammy Abraham, Baba Oldu

BEŞİKTAŞ’IN YILDIZ GOLCÜSÜ TAMMY ABRAHAM İKİNCİ KEZ BABA OLDU

Beşiktaş’ın başarılı oyuncusu Tammy Abraham, nişanlısı Leah Monroe ile birlikte ikinci kez ebeveyn olmanın sevincini yaşıyor. Çift, yeni doğan kızlarını sağlıkla kucaklarına almanın mutluluğunu paylaşıyor. Abraham, bu güzel haberi sosyal medya hesabından duyurarak “Dünyamıza hoş geldin kızım” şeklinde bir not ile duygularını takipçileriyle paylaşıyor.

ABRAHAM YİNE BABALIK SEVİNCİ YAŞIYOR

Abraham, geçtiğimiz aylarda uzun süredir birlikte olduğu Leah Monroe’ya evlenme teklifi etmişti ve Monroe bu teklife “Evet” demişti. Daha önce de bir çocukları bulunan mutlu çift, siyah-beyazlı camianın tebriklerini alıyor. Yıldız futbolcu, bu özel anlarıyla büyük bir mutluluk yaşıyor.