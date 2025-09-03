tammy-abraham-baba-oldu

BEŞİKTAŞ’IN YILDIZ GOLCÜSÜ YENİ BİR MUTLULUK YAŞADI

Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Tammy Abraham, nişanlısı Leah Monroe ile birlikte ikinci kez anne-baba olmanın sevincini yaşıyor. Çift, yeni doğan kızlarını sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldı. Abraham, bu mutlu haberi sosyal medya üzerinden duyurarak, “Dünyamıza hoş geldin kızım” şeklindeki paylaşımıyla duygularını takipçileriyle paylaştı.

BİR KEZ DAHA BABALIK SEVİNCİ

Geçtiğimiz aylarda Abraham, uzun süre birlikte olduğu Leah Monroe’ya evlilik teklif etmiş ve Monroe bu teklife “Evet” demişti. Mutlulukları katlanan çiftin zaten bir çocukları daha bulunuyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, yıldız futbolcuyu yaşadığı bu özel olay nedeniyle kutladı.