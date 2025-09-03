Spor

Tammy Abraham Baba Oldu

tammy-abraham-baba-oldu

BEŞİKTAŞ’IN YILDIZ GOLCÜSÜ YENİ BİR MUTLULUK YAŞADI

Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Tammy Abraham, nişanlısı Leah Monroe ile birlikte ikinci kez anne-baba olmanın sevincini yaşıyor. Çift, yeni doğan kızlarını sağlıklı bir şekilde kucaklarına aldı. Abraham, bu mutlu haberi sosyal medya üzerinden duyurarak, “Dünyamıza hoş geldin kızım” şeklindeki paylaşımıyla duygularını takipçileriyle paylaştı.

BİR KEZ DAHA BABALIK SEVİNCİ

Geçtiğimiz aylarda Abraham, uzun süre birlikte olduğu Leah Monroe’ya evlilik teklif etmiş ve Monroe bu teklife “Evet” demişti. Mutlulukları katlanan çiftin zaten bir çocukları daha bulunuyor. Siyah-beyazlı taraftarlar, yıldız futbolcuyu yaşadığı bu özel olay nedeniyle kutladı.

ÖNEMLİ

Gündem

Ankara’da baba çocuklarını bıçakladı!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, babanın iki çocuğunu bıçakla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunduğu bildirildi. Üçü de hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Murat Kurum: 300 Bin Yuva Tamamlandı

Deprem sonrası inşa süreci hız kazanıyor. Bakanlık, "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" etkinliğiyle Malatya’da konutların anahtarlarını teslim edecek. Cumhurbaşkanı da katılacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.