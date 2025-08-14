Tammy Abraham Beşiktaş’ı Taşırıyor

BEŞİKTAŞ’IN GALİBİYETİ

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş mücadelesinde İrlanda’nın St. Patrick’s takımını 3-2 yenerek önemli bir zafer elde etti. Siyah-beyazlıların bu sezonun başında transfer ettiği Tammy Abraham, 29. dakikada attığı golle skoru 2-2’ye getirerek takımına eşitliği sağladı.

ABRAHAM’IN GOL SEVİNCİ

Tammy Abraham, bu golle Beşiktaş’taki 5. gol sevincini yaşadı. Daha önce UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Shakhtar Donetsk’e karşı 1 gol atmış, St. Patrick’s ile deplasmanda oynanan ilk maçta ise 3 gol bulmuştu.

MAÇTAKİ PERFORMANSI

Mücadeleye ilk 11’de başlayan Abraham, 63. dakikada Mustafa Erhan Hekimoğlu ile yer değiştirerek oyundan alındı.