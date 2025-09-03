Tammy Abraham Bir Kız Çocuğu Sahibi

ABRAHAM VE LEAH MONROE’UN YENİ MUTLULUĞU

Beşiktaş’ın başarılı golcüsü Tammy Abraham, nişanlısı Leah Monroe ile birlikte ikinci kez anne-baba olmanın sevinçini yaşıyor. Çift, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen yeni doğan kızlarını kucaklarına aldı. Abraham, bu mutlu haberi sosyal medya hesabından paylaşarak “Dünyamıza hoş geldin kızım” diyerek duygularını takipçileriyle paylaştı.

YENİ BABA OLMA SEVİNCİ

Geçtiğimiz dönemlerde, Abraham, uzun süreli sevgilisi Leah Monroe’ya evlenme teklif etti ve Monroe da bu teklifi kabul etti. Mutlu çiftin zaten bir çocukları daha bulunuyor. Siyah-beyazlı camia, yıldız futbolcunun yaşadığı bu özel an nedeniyle kendisini tebrik etti.