Tammy Abraham İkinci Kez Baba Oldu

İKİNCİ KEZ ANNE- baba OLDU

Beşiktaş’ın star golcüsü Tammy Abraham, nişanlısı Leah Monroe ile birlikte ikinci kez anne-baba olmanın sevincini yaşıyor. Çift, yeni doğan kızlarını sağlıkla kucaklarına aldı. Müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Abraham, “Dünyamıza hoş geldin kızım” notunu ekleyerek duygularını takipçileriyle paylaşıyor.

BABALIK SEVİNCİNİ TEKRAR YAŞADI

Geçtiğimiz aylarda Abraham, uzun süredir beraber olduğu Leah Monroe’ya evlenme teklif etti ve Monroe’nun bu teklife “Evet” dediği biliniyor. Mutlu çiftin ayrıca bir çocuğu daha bulunuyor. Siyah-beyazlı camia, yıldız futbolcuyu yaşadığı özel an nedeniyle tebrik ediyor.

