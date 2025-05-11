Tanınmış Çizgi Film Oyuncağı Toplanıyor

TİCARET BAKANLIĞI GÜVENSİZ ÜRÜNLERİ İLAN EDİYOR

Ticaret Bakanlığı, piyasa denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından tespit edilen güvensiz ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor. Yapılan denetimlerin sonucunda Bakanlık, bir oyuncak hakkında sağlıksız kullanım olduğunu tespit etti. Bu ürünle ilgili yasaklanma kararı alındı ve piyasadan toplatılması kararlaştırıldı.

Pixar’ın 2006’da vizyona giren “Arabalar” (Cars) filmiyle tanınan Şimşek McQueen, animasyon dünyasında en ikonik karakterlerden biri olarak öne çıkıyor. Montgomery “Şimşek” McQueen, kariyerine kibirli bir çaylak olarak başlasa da, zamanla dostluk, alçakgönüllülük ve takım çalışmasının değerini öğrenerek izleyicilerin kalbinde yer edinmeyi başarıyor.

TASARIMININ KAYNAKLARI

Şimşek McQueen’in tasarımı, NASCAR araçları temel alınarak hazırlandı. Bunun yanı sıra Mazda Miata ve Dodge Viper gibi spor otomobillerinden de ilham alındı. Bu tasarım biçimi, ona hem klasik hem de modern bir görüntü kazandırıyor.

SESLENDİREN VE YARATICI EKİP

Karakter, Amerikalı oyuncu Owen Wilson tarafından seslendiriliyor. McQueen’in adı, Pixar animatörü Glenn McQueen’in 2002’deki vefatının ardından ona bir saygı olarak veriliyor.

Şimşek McQueen, Piston Kupası’nda mücadele eden bir profesyonel yarış arabasıdır. Serinin ilk filminde, Piston Kupası’nı kazanma hedefiyle yola çıkıyor; ancak yolculuğu sırasında Radyatör Kasabası’nda kaybolarak burada yeni dostluklar kurarak kişisel gelişim gösteriyor.

KÜLTÜREL ETKİ VE POPÜLERLİK

“Ka-chow!” ve “Ben hızım!” gibi replikleriyle dikkat çeken Şimşek McQueen, çocuklar ve yetişkinler arasında geniş bir hayran kitlesi oluşturuyor. Karakterin oyuncakları, giysileri ve diğer ürünleriyle dünya çapında popülaritesini sürdürüyor.