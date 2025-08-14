Tansiyon Yükseliyor; ABD, Norveç’e Uçak Gönderdi

TİP HEDEFİ VE EĞİTİM AMACI

ABD Teksas’taki Dyess Hava Üssü’nden havalanan üç süpersonik ağır bombardıman uçağı Norveç’e indi. Uçaklara, İzlanda’daki Keflavík üssünden NATO Hava Polis görevini destekleyen İspanyol EF/A-18M Hornet’ler eşlik ediyor. Tatbikatlar, “bul, sabitle, takip et ve hedefle” yeteneklerinin zorlu ve yüksek tehditle dolu hava sahalarında geliştirilmesini sağlıyor.

GERÇEK ZAMANLI KOORDİNASYON

Bu eğitimler, simüle edilmiş hava ve kara tehditleriyle pilotların serbest manevra kabiliyetini test etmeyi amaçlıyor. Bu sayede, gerçek zamanlı koordinasyon, hızlı müdahale ve hava üstünlüğü sağlama becerisini artırıyor. Bombardıman Filosu Komutanı Yüzbaşı Eric Alvarez, “Bu görev, NATO müttefiklerimizle entegre şekilde savaşma biçimimizi eğitme imkanı sunuyor; hazır ve uyumlu olmayı sağlıyor” diyor.

Etkinlik, Rusya’nın geniş çaplı “Zapad-2025” askeri tatbikatından sadece birkaç hafta önce yapılıyor ve NATO’nun “açık bir mesajı” olarak değerlendiriliyor.