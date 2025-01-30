Tanyeli’den İlk Paylaşım: Dua Edin

HASTANEDEN ÇIKTIĞI GÜNDE YAŞADIĞI GELİŞMELER

İki hafta önce özel izinle hastaneden çıkan Tanyeli, arkadaşları tarafından düzenlenen sürpriz doğum günü partisinde yer aldı. Ancak bu buluşmanın ardından Tanyeli için bir ziyaretçi yasağı uygulandı.

SALGIN HASTALIK HAKKINDA DUYURU YAPTI

Sağlık durumu ile ilgili gelişmeleri sık sık sosyal medya hesabı aracılığıyla takipçileri ile paylaşan ünlü oryantal, 23 Ocak’ta “Influenza” olduğunu duyurdu. Bu açıklamanın ardından Tanyeli, sosyal medya paylaşımlarına ara verdi.

TAKİPÇİLERİNE GECİKEN CEVAPLAR

Tanyeli, aradan geçen günler sonrasında takipçilerine gelen mesajları yanıtlayarak iletişimini yeniden başlattı.