Tanyeli Hastanede Bayramı Kutladı!

TANYELİ’NİN HASTANEDE KUTLANDIĞI CUMHURİYET BAYRAMI

Pankreas kanseri ile mücadele eden sanatçı Tanyeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı hastanede kutladı. Bugün bir operasyon daha geçireceğini duyuran Tanyeli, asıl adı Öznur Kral olan oryantal sanatçının pek çok kez operasyon geçirdiği biliniyor. Hastane odasından yaptığı yeni paylaşımda, Cumhuriyet Bayramı’nı eşi İlker Sünnili ve köpeği Tarçın ile birlikte kutladığını ifade etti.

PANKREAS KANSERİNE YENİ OPERASYON

Tanyeli, sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaparak, “Safra kesem temizlenecek. Haftalardır aynı odadayım. Bu bayram da geçen yıl olduğu gibi hastanedeyim. Hafta sonu hastaneden çıkıyorum, bağlasanız durmam. Evimi özledim” şeklinde konuştu. Hastane odasında geçirdiği bu süreçte, moral kaynağı olan hayvan dostuna ve çalışanlara teşekkür etti.

HASTANEDEN PAYLAŞIMLAR

Tanyeli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Bu haftada hastanedeyim, haftaya taburcuyum, Ayşem öyle diyor. Yarın sabah minik bir operasyonla safra kesesini hocam temizleyecek, sonra hocaların hocası canımız beni taburcu edecek. Tabiki önce Allah’ın izni ile inşallah. Bu bayramda, geçen bayram olduğu gibi hastanenin nöbetini ben ve Ayşe tutuyoruz. Gözünüz arkada kalmasın, hastane bize emanet. Hatta özel bayram izni ile ben gidemediğim için, Tarçın ziyaretime geldi, çok şükür. Şu küçücük dünyamda, yani haftalardır aynı odadayım, eşimde bende hafiften keçiler kaçıyordu ki, imdadımıza Ayşe ile Tarçın yetişti. Gözümüz gönlümüz açıldı. 15 dk izin verdiler, bu da iyi bir şey, buna da şükür. Canım Tarçınım. Şikayet yok, şükür çok.”

Tanyeli, hastanedeki koşullarına rağmen Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamanın önemli olduğunu belirterek, “Hastanedeyim diye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamayacak mıydık, Şanlı Bayrağımızı öpüp koklamayacak mıydık. Bizde böyle kutladık Ayşemle. Canım Ayşe iyi ki geldin, iyi ki çalışıyorsun. Bu bayramda ne yapacaktın, tatil çok sıkıcı bence. Hafta sonu hastaneden çıkıyorum, bağlasanız durmam, haberin olsun. Evimi özledim, evime dönmek istiyorum.” dedi.