Tanyeli İçin Kalpler Bostancı’da Buluşuyor

ETKİNLİK DETAYLARI

12 Şubat tarihinde Bostancı Gösteri Merkezi’nde “Tanyeli İçin Kalplerimiz 1 Olsun!” temasıyla dikkat çekici bir etkinlik düzenlenecek. Bu anlamlı gece, ünlü oryantal sanatçının desteklenmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

SUNUCU VE SANATÇILAR

Etkinliğin sunuculuğunu ünlü isimler Çağla Şıkel ve Saba Tümer üstleniyor. Sahne alacak olan sanatçılar arasında Yıldız Tilbe, Hakan Altun ve Zara yer alıyor. Ayrıca, Behzat Gerçeker & ENBE Orkestrası da etkinlikte performans sergileyecek.

TANYELİ’NDEN TEŞEKKÜR

Bu özel geceye destek verenlere Tanyeli, minnettarlığını dile getirerek teşekkür etti. Öne çıkan bu etkinlik, hem eğlenceli hem de duygusal anlara ev sahipliği yapacak gibi görünüyor.